Белорусские футболистки заняли 3-е место на Balaton Сup-2018 в Венгрии

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по футболу заняла 3-е место на международном турнире Balaton Сup-2018 в Венгрии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинале подопечные Эдуарда Деменковца встречались с командой Сербии и завершили основное время вничью 1:1 (гол у белорусок - Виктория Казакевич). В серии послематчевых пенальти удача была на стороне сербских футболисток - 3:2. Основное время игры за бронзу с командой Венгрии также завершилось с результатом 1:1 (гол у белорусок - Карина Ольховик), но на этот раз в серии пенальти успех сопутствовал белорусским спортсменкам - 8:7. Победителем турнира стала команда Сербии, разгромившая в решающем поединке румынок со счетом 3:0.

Год назад белорусские футболистки стали обладательницами серебра, а в 2016-м были победителями Balaton Сup.

Чемпионки страны футболистки ФК "Минск" в эти дни готовятся к старту в Лиге чемпионов, проводя тренировочный сбор в Чехии. В первом контрольном матче команда Юрия Малеева разгромила чемпиона Австрии "Санкт-Пельтен" со счетом 4:0, а затем победила чешского чемпиона пражскую "Спарту" - 2:0.

Во второй квалификационной группе Лиги чемпионов минчанки сыграют в словенской Любляне против местной "Олимпии" (7 августа), словацкого "Слована" из Братиславы (10 августа) и кипрского клуба "Соматио Барселона" (13 августа). Победители 10 отборочных групп, а также две лучшие команды из занявших вторые места выйдут в 1/16 финала ЛЧ.-0-