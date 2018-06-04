Белорусские футболисты начали подготовку к спаррингам с командами Венгрии и Финляндии

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси в Минске начали подготовку к спаррингам с командами Венгрии (6 июня) и Финляндии (9 июня), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На полях ассоциации "Белорусская федерация футбола" в Веснянке под началом главного тренера Игоря Криушенко тренируются 23 футболиста:

вратари - Андрей Горбунов ("Динамо-Минск"), Александр Гутор ("Динамо-Брест"), Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов);

защитники - Игорь Шитов ("Астана", Казахстан), Денис Поляков (АПОЭЛ, Никосия, Кипр), Михаил Сиваков ("Амкар", Пермь, Россия), Максим Володько (БАТЭ, Борисов), Олег Веретило, Алексей Гаврилович (оба - "Динамо-Брест"), Сергей Матвейчик ("Шахтер", Солигорск), Александр Павловец ("Торпедо-БелАЗ", Жодино);

полузащитники - Сергей Кисляк ("Иртыш", Павлодар, Казахстан), Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Дмитрий Бага (все - БАТЭ, Борисов), Павел Савицкий ("Динамо-Брест"), Иван Маевский ("Астана", Казахстан), Юрий Ковалев ("Шахтер", Солигорск), Александр Карницкий ("Тосно", Россия);

нападающие - Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев ("Шахтер", Солигорск), Антон Сарока ("Динамо-Минск"), Евгений Шикавка ("Слуцк").

Сегодня вечером команда отправляется в Брест, где 6 июня на поле ОСК "Брестский" сыграет с венгерскими футболистами. Сборные Беларуси и Венгрии до этого встречались дважды: в 2002 году в Дебрецене белорусы разгромили хозяев со счетом 5:2, а 2013 году в турецком Белеке была зафиксирована ничья 1:1. В майском рейтинге ФИФА Венгрия занимает 49-е место, Беларусь на 79-й позиции. После игры с венграми белорусские футболисты возьмут курс на Тампере и 9 июня встретятся со сборной Финляндии.-0-