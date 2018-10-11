Белорусские футболисты победили чехов в квалификации молодежного ЧЕ-2019

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) одержали победу в предпоследнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра с чехами на поле городского стадиона Борисова получилась очень напряженной, а ее исход решил гол Дмитрия Антилевского, который реализовал пенальти на 56-й минуте матча.

Свой заключительный поединок квалификации молодежного Евро-2019 белорусская команда проведет 15 октября в Афинах против лидеров группы футболистов Греции. До встречи с белорусами греки 12 октября сыграют в гостях с еще одним фаворитом турнира командой Хорватии.

Турнирное положение: Греция - 22 очка (8 матчей), Хорватия - 19 (8), Беларусь - 14 (9), Чехия - 13 (9), Молдова - 7 (9), Сан-Марино - 0 (9).

Прямые путевки в финальный этап молодежного чемпионата Старого Света получат победители 9 квалификационных групп. Четыре лучшие команды из занявших вторые места в матчах плей-офф разыграют еще два пропуска в Италию, которая летом 2019 года примет 12 лучших дружин.-0-