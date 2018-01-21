Белорусские футболисты победили литовцев на старте розыгрыша Кубка развития-2018

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском футбольном манеже сегодня стартовал 14-й розыгрыш Кубка развития, в котором принимают участие юношеские сборные (U-17) из 12 стран, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские футболисты в первом матче предварительной группы А встречались со сверстниками из Литвы и в первом тайме Никита Иванютенко открыл счет. До перерыва забитых мячей больше не было, а во второй половине Максим Капралев и Александр Евтухович довели дело до разгрома - 3:0. В другом поединке этого квартета команда Бельгии разгромила финнов со счетом 4:0. В понедельник, 22 января белорусы сыграют с бельгийцами, а 24 января завершат первый этап игрой с финскими футболистами.

В квартете В россияне уступили израильтянам – 0:2, пропустив оба мяча во втором тайме. Словаки проиграли исландцам 0:1.

Команды группы С свои первые матчи проведут 22 января: Украина - Молдова, Грузия – Казахстан.

Первый этап завершится 25 января, а затем победители трех групп разыграют между собой главный приз соревнований, команды, которые финишируют вторыми, поспорят за 4-6-е итоговые места. Победитель и призеры турнира определятся 28 января.

Год назад соревнования выиграли россияне, серебро у израильтян, бронза у белорусов. За все время проведения розыгрыша Кубка развития футболисты Беларуси дважды становились его победителями - в 2006 и 2007 годах. Самой титулованной является команда России, у которой 5 трофеев (2008, 2010, 2014, 2015, 2017), трижды выигрывала Украина (2009, 2012, 2016), по два раза - Беларусь и Бельгия (2011, 2013), в 2005 году не было равных команде Сербии и Черногории.-0-