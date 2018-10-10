Белорусские футболисты стартуют в квалификации юниорских чемпионатов Европы

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юниорской и юношеской сборных Беларуси сегодня начнут выступления в отборочных турнирах чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В швейцарском Базеле команда Кирилла Альшевского (U-19) в стартовом поединке квалификационной группы 12 сыграет со сверстниками из Швейцарии. Во втором туре 13 октября белорусы встретятся с футболистами Испании, 16 октября завершат турнир игрой с Андоррой. В следующий раунд отборочного этапа выйдут по две лучшие команды из 13 групп, которые присоединятся к сборным Германии и Португалии. Финальный этап юниорского чемпионата Старого Света пройдет в июле 2019 года на стадионах Армении.

Юношеская сборная Беларуси (U-17) в португальском Лусу на старте соревнований в группе 11 встретится сегодня с футболистами Уэльса. Следующий поединок подопечные Михаила Мархеля проведут 13 октября с португальцами, 16 октября у них заключительный матч первого этапа против Казахстана. Борьбу за выход в финальную стадию континентального первенства продолжат по две лучшие дружины из 13 квартетов, а также 4 сильнейшие команды, из занявших 3-и места. Финальный турнир в мае 2019 года примет Ирландия, команда которой освобождена от квалификационных встреч.-0-