Белорусские футболисты уступили израильтянам в матче Кубка развития-2018

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) неудачно начали решающий этап розыгрыша Кубка развития-2018, который проходит в минском Футбольном манеже, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в первом поединке за 1-3-е места с израильтянами хозяева открыли счет после удара Дмитрия Прищепы. Однако удержать победный результат не удалось, и основное время игры завершилось вничью - 1:1. Все решалось в серии послематчевых пенальти, в которой белорусы уступили 4:5.
В субботу, 27 января, белорусские футболисты встретятся со сверстниками из Украины. В заключительный день соревнований 28 января израильтяне сыграют с украинцами, после чего станут известны все призеры.
На первом этапе соревнований белорусская команда под началом Валентина Михеева одержала 3 виктории: над литовцами - 3:0, над бельгийцами и финнами с одинаковым счетом - 1:0.-0-
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