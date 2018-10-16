Белорусские футболисты вышли в элитный раунд квалификации юношеского ЧЕ

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) пробились в элитный раунд отборочного турнира чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на финише соревнований в группе 11 в Португалии белорусы переиграли казахстанцев со счетом 2:1. Белорусские футболисты ушли на перерыв, уступая 0:1, но затем Кирилл Забелин и Максим Натынчик принесли команде волевую победу.

В первом туре команда Михаила Мархеля сыграла вничью со сверстниками из Уэльса 2:2, а затем уступила португальцам 0:3.

Итоговое положение: Португалия - 9 очков, Беларусь - 4, Казахстан - 3, Уэльс - 1. Португальские и белорусские футболисты продолжат борьбу в элитном раунде квалификации ЧЕ.

Футболисты юниорской сборной Беларуси (U-19) победили Андорру с результатом 2:0 в заключительном матче первого квалификационного раунда чемпионата Европы в швейцарском Базеле. До этого подопечные Кирилла Альшевского потерпели поражения от сверстников из Швейцарии - 0:1 и Испании - 0:3.

Итоговое положение в группе 12: Испания - 9 очков, Швейцария - 6, Беларусь - 3, Андорра - 0. Испанцы и швейцарцы вышли в следующий этап отборочного турнира юниорского континентального первенства.-0-