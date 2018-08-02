Белорусские футбольные клубы проведут ответные встречи квалификации ЛЕ

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три белорусских футбольных клуба проведут сегодня ответные встречи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минское "Динамо" примет на своей обновленной арене словацкий клуб "Дунайска Стреда" (начало в 19.00; прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В первой встрече, которая состоялась неделю назад в Словакии, минчане сыграли здорово, одержав победу со счетом 3:1. Голы в составе динамовцев забили Роман Бегунов, Александр Макась и Урош Николич. В случае успеха по сумме двух матчей, команда Сергея Гуренко в 3-м раунде встретится с российским "Зенитом" из Санкт-Петербурга.

Футболисты брестского "Динамо" в 20.15 в Афинах начнут игру против греческого "Атромитоса". Неделю назад брестчане выигрывали на 70-й минуте 4:0, но затем умудрились пропустить 3 гола и завершили матч с минимальным перевесом - 4:3. Хет-трик оформил Павел Савицкий, еще один мяч на счету Желько Филиповича. Если динамовцам удастся победить по сумме двух встреч, то в следующем раунде они сыграют с победителем пары "Железничар" (Босния и Герцеговина) - "Аполлон" (Кипр). Неделю назад в Сараево киприоты сумели выиграть со счетом 2:1.

Солигорский "Шахтер" в 21.45 в Познани встретится с польским "Лехом". На своем поле горняки выигрывали 1:0 после гола Элиса Бакая, но не удержали победу, пропустив мяч в конце игры - 1:1. Победитель этого противостояния в 3-м круге встретится с бельгийским клубом "Генк".

В главном континентальном турнире Лиге чемпионов борисовский БАТЭ победил по сумме двух матчей финский ХИК - 0:0 (дома) и 2:1 (в гостях) и в 3-м раунде квалификации встретится с азербайджанским "Карабахом" из Агдама.-0-