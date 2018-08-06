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Белорусские футбольные клубы узнали потенциальных соперников в раунде плей-офф Лиги Европы

Спорт 06.08.2018 | 15:43
Фото УЕФА
Фото УЕФА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате жеребьевки, состоявшейся в швейцарском Ньоне, белорусские футбольные клубы узнали потенциальных соперников в раунде плей-офф Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В раунде плей-офф Лиги Европы может принять участие борисовский БАТЭ, если проиграет азербайджанскому "Карабаху" в квалификации Лиги чемпионов (матчи состоятся 7 августа в Баку и 14 августа в Борисове).

В случае победы над "Карабахом" футболисты БАТЭ сыграют в раунде плей-офф Лиги чемпионов против ПСВВ случае победы над "Карабахом" футболисты БАТЭ сыграют в раунде плей-офф Лиги чемпионов против ПСВ
Матчи плей-офф пройдут 21-22 и 28-29 августа. Шесть лучших команд выйдут в основной раунд турнира.

Результаты жеребьевки Лиги Европы для белорусских команд выглядят следующим образом: "Шериф" (Молдова)/ "Валюр" (Исландия) - "Карабах" (Азербайджан)/ БАТЭ (Беларусь), "Аполлон" (Кипр)/ "Динамо-Брест" (Беларусь) - "Витесс" (Нидерланды) /"Базель" (Швейцария), "Динамо-Минск" (Беларусь)/"Зенит" (Россия) - "Хиберниан" (Шотландия)/ "Мольде" (Норвегия). Раунд плей-офф Лиги Европы пройдет 23 и 30 августа.

Как сообщалось, в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы брестское "Динамо" сыграет против кипрского "Аполлона", минское "Динамо" - с "Зенитом". Матчи состоятся 9 и 16 августа.-0-

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Теги
БАТЭ, Брест, Лига Европы, ФК Динамо-Минск, футбол
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