Белорусские гандболистки начали подготовку к продолжению квалификации ЧЕ-2018

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси начали подготовку к двум отборочным матчам чемпионата Европы с командой Косово, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На базе Республиканского центра олимпийской подготовки в Минске под началом Томажа Чатера готовятся 16 гандболисток:

вратари - Лилия Бурдук, Валентина Кумпель (обе - "Гомель"), Юлия Кунцевич ("Городничанка", Гродно);

полевые игроки - Ирина Дронова, Кристина Ахраменко, Виктория Шамановская (все - "Гомель"), Лилия Артюхович, Анастасия Мазго (обе - "БНТУ-БелАЗ", Минск), Ирина Тризно, Екатерина Силицкая (обе - "Молде", Норвегия), Алеся Мигдалева, Валентина Нестерук (обе - "Люблин", Польша), Анна Ящук ("Эльблонг", Польша), Наталья Котина ("Кастамону", Турция), Ирина Мокат ("Городничанка", Гродно), Наталья Василевская ("Вылча", Румыния).

Первый матч между сборными Беларуси и Косово состоится 21 марта в Приштине, второй - 25 марта в минском дворце спорта "Уручье". В двух предыдущих турах 7-й квалификационной группы обе команды потерпели поражения. Белоруски уступили в гостях соперницам из Нидерландов (21:33) и дома Венгрии (18:25). Гандболисты Косово проиграли на выезде венгеркам (12:37) и на своей площадке голландкам (12:40).

Положение команд после двух игровых дней: Нидерланды - 4 очка, Венгрия - 4, Беларусь - 0, Косово - 0.

В финальную стадию женского континентального первенства попадут команды, которые займут 1-2-е места в 7 группах, а также лучшая сборная из занявших 3-и места. Хозяином финала ЧЕ-2018 будет сборная Франции, которая освобождена от квалификации. Лучшие 16 сборных Старого Света с 29 ноября по 16 декабря будут соревноваться в пяти французских городах - Нанси, Нанте, Монбельяре, Бресте и Париже.-0-