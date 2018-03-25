Белорусские гандболистки вторично победили Косово в квалификации ЧЕ

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси второй раз обыграли команду Косово в отборочном турнире чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 4-го тура соревнований команд 7-й квалификационной группы белоруски сегодня победили со счетом 41:18 (21:9). Игра в минском дворце спорта "Уручье" прошла при полном преимуществе хозяек, которые без проблем переиграли аутсайдера группы с разницей в 23 мяча. Самой результативной в составе белорусок стала Наталья Котина, забросившая 10 мячей.

В первой встрече этих команд 21 марта в Приштине команда Томажа Чатера также была наголову сильнее соперниц из Косово - 31:22.

Позже в Эйндховене лидер этого квартета сборная Нидерландов примет гандболисток Венгрии.

Турнирное положение: Нидерланды - 6 очков (3 матча), Венгрия - 4 (3), Беларусь - 4 (4), Косово - 0 (4).

В финальную стадию континентального первенства-2018 выйдут команды, которые займут 1-2-е места в семи группах, а также лучшая из сборных, занявших 3-и позиции.-0-