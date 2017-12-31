Белорусские гандболисты финишировали шестыми на юниорском турнире в Германии

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты юниорской сборной Беларуси (U-17) заняли шестое место на традиционном предновогоднем турнире "Шпаркассен-Кап" в немецком Мерциге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На предварительном этапе соревнований белорусы сыграли вничью со швейцарцами - 25:25, а также проиграли сверстникам из Италии - 22:26 и Германии - 18:31. В утешительном турнире за 5-8-е места белорусские гандболисты уверенно выиграли у команды Нидерландов - 31:16, а и в игре за 5-е итоговое место уступили швейцарцам со счетом 18:21.
В решающем поединке за первое место юные гандболисты Исландии с минимальным перевесом взяли верх над сверстниками из Германии - 21:20.
Нынешний "Шпаркассен-Кап" проводился уже в 31-й раз.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3553 BYN
|2.378 BYN
|2.375 BYN
|USD
|1.9727 BYN
|1.985 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.4279 BYN
|3.4 BYN
|3.42 BYN