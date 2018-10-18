Белорусские гандболисты начали подготовку к квалификации чемпионата Европы-2020

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси сегодня начали подготовку к старту в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В спорткомплексе "Стайки" под началом главного тренера национальной команды Юрия Шевцова тренируются 20 гандболистов:

вратари - Вячеслав Солдатенко ("Констанца", Румыния), Иван Мацкевич (БГК имени Мешкова, Брест), Иван Мороз (СКА, Минск), Дмитрий Потоцкий ("Алькобендас", Испания);

полевые игроки - Андрей Юринок, Максим Баранов, Сергей Шилович, Артем Кулак (все - БГК имени Мешкова, Брест), Иван Бровко, Дмитрий Никуленков, Никита Вайлупов, Вячеслав Бохан, Николай Алехин (все - СКА, Минск), Борис Пуховский, Максим Бабичев, Алексей Шинкель (все - "Мотор", Запорожье, Украина), Артем Королек ("Виве", Кельце, Польша), Вадим Гайдученко ("Сен-Рафаэль", Франция), Артур Карвацкий ("Балатонфюред", Венгрия), Александр Подшивалов ("Минден", Германия).

Первый поединок в отборочной группе 5 белорусские гандболисты проведут 25 октября в минском дворце спорта "Уручье" против команды Боснии и Герцеговины. Днем ранее сборная Чехии примет в Пльзени финскую команду. Во втором туре 27 октября белорусы сыграют в гостях у финнов, а боснийцы примут чехов. Вторая часть отборочного турнира континентального первенства пройдет в 2019 году. Финальную стадию мужского гандбольного Евро-2020 примут арены Австрии, Норвегии и Швеции, команды которых освобождены от отборочных игр.-0-