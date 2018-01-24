Белорусские гандболисты победили сербов в последнем матче чемпионата Европы в Хорватии

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси победой завершили выступление на чемпионате Европы в Хорватии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Загребе команда Юрия Шевцова встречалась со сборной Сербии и выиграла со счетом 32:27 (16:11). На протяжении всей игры белорусы полностью контролировали ее ход и заслуженно добились победы. В составе победителей мячи забросили: Борис Пуховский - 8, Андрей Юринок - 5, Денис Рутенко - 4, Вадим Гайдученко, Александр Подшивалов - по 3, Артем Королек, Артур Карвацкий - по 2.

Таким образом, на этом турнире белорусы одержали две виктории - в стартовом поединке предварительного этапа над австрийцами - 27:26 и сегодня над сербами, войдя в топ-10 лучших дружин Старого Света. В первом групповом раунде сборная Беларуси потерпела поражения от норвежцев - 28:33 и французов - 25:32, а в группе I второго этапа уступила хорватам - 23:25 и шведам - 20:29. Сегодня здесь состоятся еще два матча: Швеция - Норвегия, Франция - Хорватия. Перед ними положение в этой группе таково: Франция - 8 очков (4 матча), Хорватия - 6 (4), Швеция - 6 (4), Норвегия - 4 (4), Беларусь - 2 (5), Сербия - 0 (5).

В группе II в первой сегодняшней встрече гандболисты Чехии и Словении сыграли вничью - 26:26. Пройдут еще две игры: Македония - Дания, Германия - Испания. Положение команд: Дания - 6 (4), Чехия - 5 (5), Испания - 4 (4), Германия - 4 (4), Словения - 4 (5), Македония - 3 (4).

В пятницу, 26 января, состоятся полуфинальные поединки, победители которых 28 января разыграют золото чемпионата Европы, а проигравшие поспорят за бронзу.-0-