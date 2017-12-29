Белорусские гандболисты потерпели два поражения на международном юниорском турнире "Шпаркассен-Кап" - от Италии и Германии

Немецкие гандболисты во время матча против сборной Беларуси. Фото René Weiss

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты юниорской сборной Беларуси (U-17) потерпели два поражения подряд на международном турнире "Шпаркассен-Кап" в немецком Мерциге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После стартовой ничьей со сверстниками из Швейцарии (25:25) белорусы проиграли командам Италии (22:26) и Германии (18:31) и теперь будут участвовать в утешительном турнире за 5-8-е места. В первом поединке белорусские гандболисты встретятся со сборной Нидерландов, а затем, в зависимости от результата, сыграют либо со швейцарцами, либо с юниорами немецкого клуба "Саар".

Борьбу за награды продолжает квартет полуфиналистов: Исландия - Италия, Польша - Германия.

Национальная сборная Беларуси в польском Гданьске сегодня сыграет в решающем поединке Кубка четырех наций против хозяев турнира гандболистов Польши.-0-