Белорусские гандболисты потерпели два поражения на международном юниорском турнире "Шпаркассен-Кап" - от Италии и Германии

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты юниорской сборной Беларуси (U-17) потерпели два поражения подряд на международном турнире "Шпаркассен-Кап" в немецком Мерциге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После стартовой ничьей со сверстниками из Швейцарии (25:25) белорусы проиграли командам Италии (22:26) и Германии (18:31) и теперь будут участвовать в утешительном турнире за 5-8-е места. В первом поединке белорусские гандболисты встретятся со сборной Нидерландов, а затем, в зависимости от результата, сыграют либо со швейцарцами, либо с юниорами немецкого клуба "Саар".
Борьбу за награды продолжает квартет полуфиналистов: Исландия - Италия, Польша - Германия.
Национальная сборная Беларуси в польском Гданьске сегодня сыграет в решающем поединке Кубка четырех наций против хозяев турнира гандболистов Польши.-0-
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