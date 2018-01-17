Белорусские гандболисты пробились во второй этап чемпионата Европы

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гандболисты начнут второй групповой этап чемпионата Европы без набранных очков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном туре соревнований предварительной группы В команда Юрия Шевцова уступила накануне чемпионам планеты французам со счетом 25:32, а гандболисты Норвегии обыграли Австрию - 39:28. Белорусы заняли 3-е место за счет победы над австрийцами в стартовом поединке - 27:26. Кроме того, белорусские гандболисты уступили норвежцам - 28:33. Итоговое положение: Франция - 6 очков, Норвегия - 4, Беларусь - 2, Австрия - 0.

В группе А, представители которой будут соперниками белорусских гандболистов, итоговое положение таково: Швеция - 4, Хорватия - 4, Сербия - 2, Исландия - 2.

Таким образом, во втором групповом этапе сборная Беларуси сыграет с командами Швеции (18 января), Хорватии (22 января) и Сербии (24 января).

Предварительный раунд континентального первенства завершится сегодня после заключительных встреч еще в двух квартетах:

С - Германия - Македония, Черногория - Словения. Положение команд: Македония - 4 очка, Германия - 3, Словения - 1, Черногория - 0.

D- Чехия - Венгрия, Испания - Дания. Положение команд: Испания - 4, Дания - 2, Чехия - 2, Венгрия - 0.-0-