Белорусские гандболисты проиграли первый спарринг словенцам

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси неудачно провели первый товарищеский матч в гостях у команды Словении, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда Юрия Шевцова в Трбовле уступила словенцам со счетом 29:35. После первой половины белорусы уступали с разницей в 7 мячей, а во втором тайме сумели несколько сократить разрыв в счете. Самыми результативными в составе белорусской сборной стали Иван Бровко, Борис Пуховский и Сергей Шилович, забросившие по 4 мяча.

Второй спарринг белорусских и словенских гандболистов состоится сегодня вечером в городе Лашко.-0-