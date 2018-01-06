Белорусские гандболисты проиграли в первом матче международного турнира в Испании

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси с поражения стартовали на 43-м турнире памяти Доминго Барсенаса в испанском Понтеведре, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом поединке команда Юрия Шевцова встречалась с хозяевами соревнований гандболистами Испании и проиграла со счетом 30:35 (16:18). В составе белорусов мячи забрасывали: Артур Карвацкий, Вячеслав Бохан - по 5, Вадим Гайдученко, Глеб Гарбуз, Александр Подшивалов, Владислав Кулеш - по 3, Максим Баранов, Артем Королек - 2, Александр Титов, Андрей Юринок, Денис Рутенко, Сергей Шилович - 1.
Сегодня сборная Беларуси сыграет с командой Польши, которой недавно проиграла в Гданьске (22:26). В заключительный день соревнований 7 января белорусы встретятся с аргентинцами, переигравшими поляков на старте со счетом 29:24.-0-
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