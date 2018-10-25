Белорусские гандболисты с поражения от Боснии и Герцеговины стартовали в квалификации ЧЕ

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси неудачно стартовали в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня подопечные Юрия Шевцова в минском дворце спорта "Уручье" уступили команде Боснии и Герцеговины со счетом 29:30. Первую половину хозяева провели очень уверенно, выиграв 16:12, но после перерыва гости сумели перехватить инициативу и на последней секунде вырвали победу.

Свой следующий поединок в квалификационной группе 5 белорусы проведут 27 октября в городе Вантаа в гостях у финнов, которые в первом туре проиграли на выезде чешским гандболистам со счетом 27:31.

Положение команд после первого тура: Чехия - 2 очка, Босния и Герцеговина - 2, Беларусь - 0, Финляндия - 0.

В финальную стадию континентального первенства выйдут по две лучшие дружины из восьми квалификационных квартетов, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. Решающий этап мужского гандбольного Евро-2020 примут арены Австрии, Норвегии и Швеции, команды которых (как и действующий чемпион Старого Света Испания) освобождены от отборочных игр.-0-