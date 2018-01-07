Белорусские гандболисты с разницей в один мяч уступили полякам на турнире в Испании

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси потерпели второе поражение на турнире памяти Доминго Барсенаса в Испании, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Во втором туре соревнований в Понтеведре команда Юрия Шевцова встречалась с поляками и уступила с минимальным разрывом - 27:28 (15:14). На протяжении всего игрового времени на площадке шла равная борьба: в первой половине чуть успешнее были белорусы, а после перерыва уже соперники сыграли сильнее и в итоге вырвали победу с разницей в один мяч.
В составе сборной Беларуси мячи забрасывали: Артур Карвацкий, Владислав Кулеш - по 5, Максим Баранов - 4, Андрей Юринок, Артем Королек, Сергей Шилович - по 3, Вадим Гайдученко - 2, Глеб Гарбуз, Максим Бабичев - по 1.
В стартовом поединке белорусские гандболисты проиграли испанцам (30:35), а сегодня завершат турнир встречей с Аргентиной. Южноамериканская дружина сначала выиграла у поляков - 29:24, а затем уступила Испании - 28:31.
Положение команд после двух игровых дней: Испания - 4 очка, Аргентина - 2, Польша - 2, Беларусь - 0.-0-
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