Белорусские гандболисты сыграют с командой Боснии и Герцеговины в квалификации ЧЕ-2020

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси сегодня проведут стартовый поединок отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В 18.00 в минском дворце спорта "Уручье" они примут команду Боснии и Герцеговины, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Накануне, в первом матче команд квалификационной группы 5 сборная Чехии в Пльзени обыграла финскую команду со счетом 31:27. Во втором туре 27 октября белорусы сыграют в гостях у финнов, а боснийцы примут чехов. Вторая часть отборочного турнира континентального первенства пройдет в 2019 году.

В финальную стадию выйдут по две лучшие дружины из восьми квалификационных квартетов, а также 4 лучшие команды из занявших третьи места. Решающий этап мужского гандбольного Евро-2020 примут арены Австрии, Норвегии и Швеции, команды которых (как и действующий чемпион Старого Света Испания) освобождены от отборочных игр.-0-