Белорусские гандболисты сыграли вничью с австрийцами в плей-офф ЧМ-2019

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси не смогли добиться победы в домашнем матче плей-офф чемпионата мира-2019, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра на паркете минского дворца спорта "Уручье" прошла в равной борьбе, и первый тайм завершился со счетом 15:15. После перерыва гости вырывались вперед на 3 мяча, но в итоге белорусы догнали соперников - 28:28.

Ответная игра за выход в финальную часть ЧМ-2019 состоится 13 июня в Вене.-0-