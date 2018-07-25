Белорусские гандболисты вышли в полуфинал молодежного чемпионата Европы

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гандболисты за тур до окончания предварительного этапа молодежного чемпионата Европы (U-20) во втором дивизионе обеспечили себе место в полуфинале, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою четвертую викторию подряд в предварительной группе А белорусы одержали над сверстниками из Финляндии - 39:30. Ранее команда Олега Шарейко переиграла сборные Греции (34:24), Эстонии (29:22) и Литвы (30:20). В четверг, 26 июля, белорусская "молодежка" завершит первый этап континентального первенства встречей с гандболистами Фарерских остров.

Турнирное положение после четырех игровых дней: Беларусь - 8 очков, Эстония - 4, Фарерские острова - 4, Литва - 3, Финляндия - 3, Греция - 2.

В предварительной группе В положение команд таково: Македония - 5 (3 матча), Швейцария - 4 (3), Украина - 4 (3) Италия - 3 (3), Великобритания - 0 (4).

В полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Полуфинальные игры состоятся 28 июля, их победители 29 июля встретятся в матче за первое место, а проигравшие проведут поединок за 3-е итоговое место.-0-