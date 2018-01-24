Белорусские гандболисты завершат свое выступление на чемпионате Европы матчем с сербами

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси сегодня проведут свой последний матч чемпионата Европы, который проходит в Хорватии. В заключительной встрече второго группового этапа белорусы встретятся с командой Сербии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оба соперника вышли в основной этап континентального первенства без зачетных баллов и являются аутсайдерами группы I, проиграв все свои матчи. Белорусские гандболисты уступили хорватам - 23:25 и шведам - 20:29, а сербы оказались слабее норвежцев - 27:32 и французов - 30:39. Сегодня в этой группе состоятся еще два поединка, после которых определятся две команды, которые продолжат борьбу за награды: Швеция - Норвегия, Франция - Хорватия. Положение команд перед заключительным туром: Франция - 8 очков, Хорватия - 6, Швеция - 6, Норвегия - 4, Беларусь - 0, Сербия - 0.

В группе II также пройдут 3 встречи: Словения - Чехия, Македония - Дания, Германия - Испания. Положение команд: Дания - 6, Испания - 4, Германия - 4, Чехия - 4, Македония - 3, Словения - 3.

Полуфинальные встречи, победители которых 28 января разыграют золото чемпионата Европы, а проигравшие поспорят за бронзу, состоятся 26 января. -0-