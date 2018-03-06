Белорусские гимнастки успешно конкурируют с российскими - Кабаева

6 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусские гимнастки успешно конкурируют с российскими. Такую точку зрения выразила сегодня журналистам олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева на церемонии открытия Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике (Дворца гимнастики), передает корреспондент БЕЛТА.

Алина Кабаева подчеркнула, что всегда дружила с белорусскими гимнастками и рада тому, что в Минске появился подобный центр - один из лучших в мире. "Для меня большая честь присутствовать на данном мероприятии", - отметила она.

По мнению олимпийской чемпионки, белорусские гимнастки достойно выступают на международных турнирах, показывая высокий уровень.-0-