9 февраля, Гренобль /Светлана Пекарь - БЕЛТА/. Белорусские горнолыжники примут участие в гигантском слаломе на Всемирной гимназиаде в Гренобле (Франция). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил тренер по горнолыжному спорту Дмитрий Долженко.

Он отметил, что гигантский слалом должен был состояться вчера, но из-за очень густого тумана решено было соревнования перенести. "Трасса сама по себе сложная. Она представляет собой ступенчатый ниспадающий склон длиной более 1 км. Ухудшившиеся погодные условия сделали трассу совершенно непроходимой. Поэтому организаторы решили перенести соревнования в целях безопасности", - сказал тренер.

До этого белорусская команда горнолыжников уже выступила в специальном слаломе. Результаты спортсменов - 19-е, 26-е и 28-е место в личном зачете из 48 участников. "С первого дня соревнований на трассах лежал туман. Чтобы ехать быстро в таких условиях, у спортсмена должен быть огромный накат. Иначе ориентироваться в тумане очень сложно - в нем не едешь, а плывешь. Дети просто осторожно съехали. Если бы была нормальная погода, то они бы ехали быстрее, где-то рисковали, тогда, думаю, результат был бы гораздо выше. Ведь на тренировке они показывали отличную езду", - пояснил Дмитрий Долженко.

Первыми в этих состязаниях и у юношей, и у девушек стали австрийцы.

У остальных белорусских спортсменов соревновательная часть I Всемирной зимней гимназиады закончилась. Биатлонисты завоевали две серебряные медали в личном зачете и второе место в командном. На турнире по керлингу белорусы положили в свою копилку бронзу.

Всемирная зимняя гимназиада школьников проходит 5-10 февраля в Гренобле (Франция) под эгидой Международной федерации школьного спорта (ISF). В ней принимают участие сборные 20 стран, что составляет около 600 спортсменов. В программу соревнований включены горнолыжный спорт, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, биатлон, керлинг, фристайл, хоккей, сноуборд. Беларусь является членом ISF с 2012 года. За это время белорусские школьники дважды принимали участие во Всемирных летних гимназиадах, одна из которых проходила в 2013 году в Бразилии, а вторая - в 2016-м в Турции. В общей сложности на двух соревнованиях спортсмены из Беларуси завоевали 14 медалей, 8 из которых золотые.-0-