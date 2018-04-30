Белорусские грации Салос и Галкина стали призерами этапа КМ в Баку

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские грации Анастасия Салос и Екатерина Галкина стали призерами этапа Кубка мира по художественной гимнастке в Баку, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительный день турнира Екатерина Галкина по итогам выступления в многоборье отобралась в финал в упражнении с обручем. В этой дисциплине она заняла второе место - 17,750 балла. Победила Мария Сергеева из России - 18,200, бронзовую медаль завоевала Лаура Зенг из США - 17,350.

Бронзовой медали в индивидуальном многоборье удостоилась Анастасия Салос. По сумме четырех видов программы белоруска получила от судей 66,550 балла. Золотая награда в активе Марии Сергеевой - 69,050, а серебряным призером стала Влада Никольченко из Украины - 67,550.

Четвертое место у белорусской команды в групповых упражнениях в финале с пятью обручами. Анна Гайдукевич, Лолита Мацкевич, Диана Мисюченко, Анастасия Рыбакова и Анна Швайба набрали 16,950 балла, уступив сборным Азербайджана, Италии и Болгарии.

В ходе текущего сезона белорусские гимнастки примут участие в этапах Кубка мира категории "челлендж", спортсменок ожидают июньский чемпионат Европы в Гвадалахаре и сентябрьский чемпионат мира в Софии.-0-