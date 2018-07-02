Белорусские гребцы заняли первое место в медальном зачете на юниорском и молодежном (U-23) ЧЕ

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты заняли первое место в медальном зачете на юниорском и молодежном (U-23) чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который завершился в итальянском Ауронцо-ди-Кадоре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В активе белорусских атлетов 15 наград, восемь из которых золотые. На первую ступень пьедестала почета дважды в Италии поднималась Инна Савчук. Белоруска в соревнованиях среди юниоров победила в гребле на байдарке на 500 м и 200 м. Двукратными чемпионами Европы среди юниоров также стали байдарочники Кирилл Смоляник и Владислав Литвинов, которые победили на дистанции 1000 м в двойке, а затем в составе квартета вместе с Антоном Новаком и Евгением Лябиком выиграли решающий заезд на 500 м.

В каноэ-двойке уверенной победы среди атлетов до 23-х лет добились известные спортсменки Надежда Макарченко и Ольга Климова в заезде на 500 м. Ольга Климова также стала первой в заезде каноэ-одиночек на 200 м.

В медальном зачете среди юниоров с пятью золотыми и тремя бронзовыми наградами наши гребцы опередили соперников из Дании (3 золотые и 1 бронзовая) и Чехии (2;3;3), а среди атлетов до 23-х лет белорусам удалось завоевать семь наград (3;3;1), такое же количество медалей у гребцов из Польши - 7 (3;3;1), третьими в зачете оказались итальянцы с двумя золотыми и двумя серебряными медалями. В чемпионате Европы приняли участие более тысячи спортсменов из 35 стран.-0-