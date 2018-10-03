Белорусские хоккеисты лидируют на международном юниорском турнире в Китае

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская сборная Беларуси (U-17) лидирует в турнирной таблице на международном турнире Bauer cup в Пекине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

Третий матч соревнований подопечные Павла Перепехина провели против команды Латвии. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, в овертайме команде Латвии удалось провести голевую комбинацию - 3:2. Выйти на первое место в турнирной таблице белорусам позволило поражение сборной США в противостоянии с Россией - 1:2. Наша команда опередила американцев по набранным очкам.

Положение команд: Беларусь - 7 очков (3 матча), США - 6 очков (3), Латвия - 6 (3), Россия - 5 (3), Финляндия - 3 (3), Германия - 0 (3).

Следующий матч сборная Беларуси проведет 4 октября с США. В случае успеха подопечные Павла Перепехина значительно повысят свои шансы на победу в престижном турнире.-0-