Белорусские хоккеисты на чемпионате мира проведут матч против Швеции

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хоккеисты проведут сегодня в Дании на чемпионате мира первый матч турнира против Швеции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На предварительной стадии наша команда под руководством Дэйва Льюиса выступит в группе А. Стартовое вбрасывание будет сделано в 21.15 на ледовой площадке Royal Arena, вмещающей 12 500 зрителей. Телеканал "Беларусь 1" проведет прямую трансляцию.

Соперниками сборной Беларуси на первом этапе турнира также станут команды Франции (5 мая; начало - в 17.15), России (7 мая; 17.15), Швейцарии (9 мая; 17.15), Чехии (11 мая; 21.15), Австрии (12 мая; 17.15) и Словакии (15 мая; 17.15).

В группе В, матчи которой пройдут в Хернинге, выступят сборные США, Канады, Германии, Финляндии, Дании, Латвии, Норвегии и Республики Корея.

Четыре лучшие команды из группы выйдут в четвертьфинал мирового форума. В первый день турнира кроме белорусов и шведов сыграют команды России и Франции (17.15), Германии и Дании (21.15), интересным обещает стать противостояние США и Канады (17.15).

При подготовке к мировому форуму белорусы провели восемь матчей "Европейского хоккейного вызова" с Финляндией, Швейцарией, Данией и Норвегией, в двух из которых добились успеха (над финнами и норвежцами) и в шести уступили.

Тренерский штаб белорусов, в который кроме Дэйва Льюиса входят также наставники "Юности" Михаил Захаров и "Немана" Сергей Пушков, всерьез обновил состав перед главным стартом сезона. В сборной много молодых игроков, хоккеистов не имеющих достаточного опыта выступлений на чемпионате мира, но главный тренер уверен в своих подопечных. "Нам удалось проделать огромную работу перед началом чемпионата. Ребята подходят подготовленными к турниру. Беспокоит лишь вратарская линия. Все три наших голкипера (Иван Кульбаков, Виталий Трус, Михаил Карнаухов. - Прим. БЕЛТА) не имеют достаточного опыта выступлений на столь высоком уровне, но они должны компенсировать это своей усердной работой на площадке и за ее пределами. Мы много отрабатывали действия в неравных составах. В сборную приглашены молодые игроки, и на каждого из них тренерский штаб возлагает большие надежды", - сказал Дэйв Льюис.

Национальная команда на чемпионате мира выступит в новой форме. Как уже отметили болельщики, новые хоккейные свитера в чем-то схожи с формой белорусов середины 2000-х.

Первый соперник команды Дэйва Льюиса сборная Швеции - действующий чемпион мира. В составе скандинавов заявлены 16 игроков из НХЛ. Немало хоккеистов из сильнейшей заокеанской лиги в составе канадцев. Эксперты ожидают, что предстоящий чемпионат станет одним из самых интересных за последние годы.-0-