13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хоккеисты на ЧМ-2019 в дивизионе I сыграют со Словенией и Казахстаном, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По результатам выступления на мировом форуме в компании сильнейших в Дании сборная Беларуси потерпела 6 поражений подряд и покидает элитную компанию. Заключительный матч со Словакией, который состоится 15 мая, не повлияет на расстановку сил в группе А предварительной стадии турнира.

В 2019 году национальная команда сыграет в дивизионе I в группе "А". Стали известны соперники сборной Беларуси: команды Казахстана, Венгрии, Словении и Литвы. Последний участник турнира 2019 года определится в ходе матча хоккеистов Республики Корея и Норвегии 14 мая на текущем форуме в Дании.

Чемпионат мира в дивизионе I состоится в апреле следующего года. Место проведения турнира будет определено позднее. По итогам соревнований две лучшие команды получат путевки в элиту.

Последний раз в дивизионе I белорусские хоккеисты играли в 2004 году в Осло, где заняли первое место и получили право сыграть с сильнейшими сборными мира.-0-