Белорусские хоккеисты проведут заключительные матчи с Норвегией перед ЧМ

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хоккеисты проведут заключительные матчи с Норвегией в турнире "Европейский хоккейный вызов" перед стартом чемпионатом мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Дэйва Льюиса сыграют сегодня в Жлобине с Норвегией в 19.00. Повторная встреча со скандинавами состоится в Бобруйске 28 апреля. Оба матча в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".

В ходе подготовки к чемпионату мира по хоккею, который стартует 4 мая в Копенгагене, белорусская команда в апреле провела уже шесть матчей. Дважды сборная встречалась с Финляндией (3:2 - в овертайме, 3:4 - в овертайме), со Швейцарией (2:3, 1:2), Данией (1:2, 0:2).

Белорусские хоккеисты стартуют на мировом форуме 4 мая в Копенгагене матчем с командой Швеции. Также нашими соперниками на первом этапе в группе А станут команды Франции (5 мая), России (7 мая), Швейцарии (9 мая), Чехии (11 мая), Австрии (12 мая), Словакии (15 мая).-0-