Белорусские хоккеисты (U-17) обыграли Финляндию на турнире в Пекине

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хоккеисты (U-17) обыграли Финляндию на старте международного турнира Bauer cup в Пекине, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.
Подопечным главного тренера Павла Перепехина противостояли соперники на год старше, но белорусы смогли победить со счетом 3:1. Авторами голов стали Виталий Антонович, Илья Спат, Егор Юзленко. В составе белорусской команды выступали также китайские молодые игроки. "Эти ребята работали с заметной самоотдачей, так что как минимум не были лишними в нашей команде. К тому же по правилам турнира такое прибавление принимает каждая сборная, а значит, в любом случае шансы одинаковы", - отметил тренер.
Следующий матч белорусские хоккеисты проведут 2 октября с соперниками из России. В турнире Bauer cup принимают участие также сборные США, Латвии и Германии.-0-
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