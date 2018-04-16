Белорусские хоккеисты (U-18) одержали победу над сверстниками из Чехии в ходе подготовки к ЧМ

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хоккеисты (U-18) одержали победу над сверстниками из Чехии со счетом 4:2 в ходе подготовки к чемпионату мира в сильнейшем дивизионе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч состоялся сегодня на арене "Трактор" в Челябинске. Подопечные главного тренера Павла Перепехина уступали после первого периода 0:1, но после отдыха белорусы перехватили инициативу. Авторами голов у победителей стали Григорий Готовец (33-я минута), Илья Соловьев (38, в большинстве), Артем Борщев (45), Евгений Оксентюк (52, в большинстве).

Юниорская сборная Беларуси продолжит подготовку к мировому первенству в Челябинске. В планах команды еще один товарищеский матч с российской командой, после чего определится окончательный состав на мировой форум.

На чемпионате мира, который стартует 19 апреля в Челябинске и Магнитогорске, сборная Беларуси сыграет в группе "А". Первым соперником подопечных Павла Перепехина станет команда Канады (20 апреля), во втором туре белорусы встретятся с хоккеистами Швеции (21 апреля), через два дня (23 апреля) белорусская команда сыграет со Швейцарией, а завершит предварительный этап 24 апреля матчем с США. Все матчи белорусские хоккеисты проведут в Магнитогорске на арене "Металлург". Четыре лучшие команды выйдут в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею среди игроков до 18 лет.-0-