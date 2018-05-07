Белорусские хоккеисты уступили сборной России на чемпионате мира в Дании

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хоккеисты уступили сборной России со счетом 0:6 (0:1, 0:3, 0:2) в матче чемпионата мира в Копенгагене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед стартовым вбрасыванием на ледовой площадке Royal Arena главные тренеры команд решили заменить основных вратарей. У белорусов место на последнем рубеже обороны занял Виталий Трус из гродненского "Немана", а у россиян - Игорь Шестеркин.

Беларусь - Россия - 0:6 (0:1, 0:3, 0:2).

Копенгаген. Royal Arena.

Беларусь: Трус (Карнаухов); Лисовец - Хенкель, Дрозд - Китаров - Матерухин; Коробов - Воробей, Платт - Шарангович - Лингле; Денисов - Дюков, Гаврус - Развадовский - Демков; Фальковский - Устиненко, М.Сушко - Ковыршин - Павлович (к).

Россия: Шестеркин (Кошечкин); Гавриков - Киселевич, Капризов - Дацюк (к) - Дадонов; Нестеров - Зайцев, Григоренко - Анисимов - Бучневич; Мамин - Андронов - Михеев; Трямкин - Хафизуллин, Барабанов - Каблуков - Шалунов; Яковлев.

Шайбы: 0:1 - Дацюк (Дадонов, 5.27). 0:2 - Шалунов (Барабанов, Каблуков, 25.55). 0:3 - Каблуков (Барабанов, Трямкин, 29.25). 0:4 - Дацюк (Хафизуллин, Шалунов, 39.26, в большинстве). 0:5 - Мамин (Зайцев, 45.16). 0:6 - Капризов (Дацюк, Дадонов, 47.37).

Броски: 18 - 27.

Штраф: 4 - 2.

В первом периоде встречи подопечные Дэйва Льюиса старались строго действовать в обороне. Не изменила планов белорусских хоккеистов и пропущенная уже на шестой минуте шайба. Хорошие моменты сравнять счет имели Александр Павлович, Павел Воробей, Егор Шарангович, но забросить шайбу в ворота олимпийских чемпионов не удалось.

После перерыва подопечные Ильи Воробьева значительно прибавили в скорости. Изменить тактику россиянам пришлось после очередного опасного момента, созданного белорусами у ворот Игоря Шестеркина. На острие атаки оказался Егор Шарангович, которому не хватило точности в завершении комбинации партнеров. Максим Шалунов и Илья Каблуков у соперников в середине периода увеличили преимущество россиян в счете - 3:0. Под занавес второго периода численное большинство реализовал Павел Дацюк, который отметился голевым дублем и был признан лучшим игроком встречи.

В заключительные двадцать минут матча россияне еще дважды поразили ворота Виталия Труса и уверенно возглавляют турнирную таблицу группы А.

Сборная Беларуси по хоккею следующий матч на турнире в Копенгагене проведет 9 мая в 17.15 против Швейцарии.

В группе В команда США была сильнее Германии со счетом 3:0. В вечерней программе четвертого дня чемпионата еще две встречи: Швеция-Франция и Канада-Дания.-0-