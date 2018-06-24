Белорусские легкоатлеты победили в брестском полумарафоне

24 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусские легкоатлеты Светлана Куделич и Владислав Прямов стали победителями первого "БрестПолумарафона", передает корреспондент БЕЛТА.

Стартовый и финишный городок разместился на площадке у входа в мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". Маршрут полумарафона пролегал по центральным улицам города. Участники на выбор могли пробежать три вида дистанции - 6 км, 10 км и 21 км.

Среди женщин лучшее время в главном забеге показала белорусская легкоатлетка Светлана Куделич. Она отметила, что длительная дистанция покорилась ей без проблем. "На сегодня у меня был запланирован длительный бег, сделала это на соревнованиях в Бресте. Да, дистанция не легкая, но уже не в первый раз ее преодолеваю, знаю, как распределить силы. Все прошло хорошо, - сказала спортсменка. - Прекрасная идея провести в Бресте полумарафон. Сейчас много людей занимается бегом. Пока в Беларуси мало соревнований, где они могут поучаствовать, но потихоньку такие состязания появляются. Это радует и любителей бега, и нас - профессионалов".

Светлана Куделич добавила, что 25 июня белорусские легкоатлеты отправятся на сбор в российский Кисловодск, где будут готовиться к грядущему чемпионату Европы в Берлине.

Среди мужчин в беге на 21 км не было равных гомельчанину Владиславу Прямову. "Переживали, что пойдет сильный дождь, но погода была комфортной, марафонской. Бежали в группе, примерно за два километра до финиша остались вдвоем с украинским спортсменом. Я переключился и убежал от соперника. Время показал хорошее, трассой тоже доволен", - поделился впечатлениями марафонец. Он добавил, что подобные соревнования востребованы у любителей бега, поэтому их можно было бы организовать в каждом областном центре Беларуси.

В первом брестском полумарафоне приняли участие более 1 тыс. человек разных возрастов и уровня подготовки. Помимо жителей города над Бугом и других регионов Беларуси, к соревнованиям присоединились представители России, Украины, Польши, Литвы, Латвии и Германии. Победителям и призерам забегов организаторы вручили денежные сертификаты. Без памятных наград не остался ни один участник.

Планируется, что "БрестПолумарафон" станет традиционным.-0-