Белорусские легкоатлеты завоевали две золотые медали на турнире во Франции

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские легкоатлеты завоевали две золотые медали на международном турнире во французском Монжероне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.
В барьерном беге на 100 м Эльвира Герман победила с личным рекордом 12,74 сек. После финиша 21-летняя спортсменка отметила, что специально не готовилась к прошедшему турниру, но результатом безусловно довольна.
Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков завоевал золотую награду, показав результат 2 м 26 см. Второе место занял кениец Мэтью Саве - 2 м 18 см, а замкнул тройку призеров украинец Дмитрий Демьянюк - 2 м 14 см.-0-
Фото с сайта БФЛА
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