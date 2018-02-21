Белорусские лыжницы не вышли в финал ОИ в командном спринте

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
21 февраля 2018, Ср
-6°C
Сплошная облачность EUR 2.4163
USD 1.9623
RUB 3.4624
Главное
Александр Лукашенко и Амина Мохаммед Лукашенко: Беларусь твердо привержена Целям устойчивого развития
Президент
В Год малой родины в Беларуси должен быть наведен идеальный порядок - Кочанова
Общество
Форум в Минске по ЦУР призван содействовать укреплению региональной и мировой стабильности - Макей
Политика
Мясникович предлагает Алжиру активизировать межпарламентское сотрудничество
Политика
Физический пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на февраль 2019 года
Экономика
Реклама на сайте
Лента новостей
Расписание соревнований Олимпийских игр в Пхёнчхане-2018 на 22 февраля
18:07 Олимпийские игры 2018
Медальный зачет Олимпийских Игр в Пхёнчхане 2018
18:00 Олимпийские игры 2018
ГАИ Минской области продолжит рейды по предупреждению нарушений водителями квадроциклов
17:57 Регионы
Граньяни: в матче с финскими хоккеистами почувствовали настоящий дух плей-офф
17:56 Спорт
Закон об органическом земледелии в Беларуси может быть принят в I полугодии
17:55 Общество
Мингорисполком и облисполкомы проведут 24 февраля прямые телефонные линии
17:50 Общество
В Петриковском районе подтоплены два участка автодорог к паромным переправам через Припять
17:50 Регионы
Белорусский язык расширяет сферу своего применения - Лукашанец
17:41 Общество
Хоккейная команда Германии сенсационно вышла в полуфинал ОИ, победив шведов
17:37 Спорт
Два детских дома семейного типа планируют построить в Гомельской области в 2018 году
17:25 Регионы
Канадские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады
17:24 Спорт
Бобслеистки из Германии выиграли олимпийское золото в соревнованиях женских двоек
17:19 Спорт
Вклад предпринимательского сектора в бюджет Могилевской области за январь возрос на 11,5%
17:18 Регионы
Товаровед в Славгороде нелегально перепродавал иномарки
17:17 Происшествия
Стало известно имя нового "Холостяка"
17:14 Калейдоскоп
Умер бывший председатель Федерации хоккея Беларуси Лев Контарович
17:09 Спорт
В Перу автобус сорвался в пропасть, 30 человек погибли
17:08 В мире
Союзные парламентарии в Витебске обсудят создание совместных белорусско-российских производств
17:07 Регионы
Определились полуфиналисты женского турнира по керлингу на ОИ
17:03 Спорт
Восемь человек признаны потерпевшими по делу о двойной продаже квартир в Минске
17:00 Происшествия
Все новости
Сюжеты
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Год малой родины Год малой родины
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Белорусские лыжницы не вышли в финал ОИ в командном спринте

Спорт 21.02.2018 | 11:49
Полина Сероносова передает эстафету Юлии Тихоновой
Полина Сероносова передает эстафету Юлии Тихоновой
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Новости сюжета Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Другие сюжеты

21 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусские лыжницы не вышли в финал Олимпийских игр в командном спринте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальном забеге Юлия Тихонова и Полина Сероносова, занявшие восьмое место, на 1 мин. 0,35 сек. отстали от пришедших к финишу первыми лыжниц из Норвегии Марит Бьорген и Майкен Касперсен - 16 мин. 39,83 сек. В финал также квалифицировались швейцарские лыжницы. Во втором полуфинале лучшее время показали спортсменки из США, второе место заняли шведки.

Полина Сероносова
Полина Сероносова

Полина Сероносова
Полина Сероносова

Юлия Тихонова
Юлия Тихонова

Юлия Тихонова
Юлия Тихонова

Таким образом, в финале командного спринта в Пхенчхане выступят Норвегия, Швейцария, Швеция и США, а также добравшиеся по времени сборные олимпийских атлетов из России, Финляндии, Словении, Германии, Польши и Франции.-0-

Фото Андрея Покумейко

﻿
Теги
Беларусь, лыжные гонки, Олимпиада, Республика Корея
Версия для печати
Загрузка...
Новости рубрики Спорт
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Группа компаний Oasis Беларусь планирует инвестировать в повышение качества продукции 650 тыс. евро
Дрогичинский "Экзон" начал поставки продукции в Азербайджан и Узбекистан
"Полоцктранснефть Дружба" о суде с "ЛатРосТрансом": предметом спора является только технологическая нефть
МАЗ поставил в Россию к ЧМ-2018 по футболу более 1 тыс. автобусов
Бобруйский "Красный пищевик" до конца года построит современный логистический центр
Белорусско-египетское производство техники МАЗ открыто в Каире
"Марко" завершит модернизацию мехового комбината в Витебске летом 2018 года
Модернизация предприятия "Гомельстекло" позволила вдвое увеличить объем производства всех видов продукции
Шкловское "Домостроение" планирует поставить во Францию за пять лет 650 деревянных домов
"Белкоммунмаш" поставил в российский Тольятти 40 троллейбусов
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4163 BYN 2.412 BYN 2.42 BYN
USD
1.9623 BYN 1.958 BYN 1.962 BYN
RUB
3.4624 BYN 3.455 BYN 3.465 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Беларусь всегда будет надежной опорой для ООН - Лукашенко
Все видео

Фотоновости

День открытых дверей прошел в 5-й отдельной бригаде спецназа
Все фото

Инфографика

Среднестатистический белорусский мужчина Три четверти мужского населения республики - горожане, каждый пятый мужчина живет в Минске.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Абделькадер Мессахель Беларусь и Алжир договорились вывести сотрудничество на более высокий уровень
Форум по ЦУР в Минске призван активизировать коллективную работу в регионе во имя мира и процветания - Лукашенко
Беларусь всегда будет надежной опорой для ООН - Лукашенко
Политика
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед и национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина Первый заместитель Генсекретаря ООН высоко оценивает начало реализации Беларусью ЦУР
Щеткина обозначила важные для Беларуси аспекты международного взаимодействия для достижения ЦУР
Церемония гашения конверта с логотипами ЦУР состоялась в Минске
Экономика
Во время встречи Татьяны Валовой с Михаилом Мясниковичем Экономические показатели Беларуси внушают оптимизм - Валовая
Белкоопсоюз планирует в пять раз увеличить переработку сырья для меховых изделий
Ситуация с расчетами потребителей за газ и энергию улучшилась, но долг остается высоким - Минэнерго
Происшествия
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома В Минске "Фольксваген" столкнулся с "Джипом", пострадали трое
Товаровед в Славгороде нелегально перепродавал иномарки
Восемь человек признаны потерпевшими по делу о двойной продаже квартир в Минске
Общество
Джекпот "Спортлото 6 из 49" превысил 1,6 млн рублей
Закон об органическом земледелии в Беларуси может быть принят в I полугодии
Мингорисполком и облисполкомы проведут 24 февраля прямые телефонные линии
Регионы
Наталья Кочанова Кочанова считает необходимым пересмотреть цены на услуги по зимним видам спорта в Минске
ГАИ Минской области продолжит рейды по предупреждению нарушений водителями квадроциклов
В Петриковском районе подтоплены два участка автодорог к паромным переправам через Припять
Технологии
Фото из архива Мобильное приложение "Яндекс.Транспорт" запущено в Минске
Mail.Ru Group запустил систему подбора рекламы по психотипу
Робот-собака SpotMini оказала сопротивление человеку
Культура
Юрий Бондарь. Фото из архива Проект указа о стимулировании кинематографии направлен на поддержку качественного кино - Бондарь
Послы Великобритании, Израиля и Румынии прочитали стихи белорусских классиков ко Дню родного языка
Белорусская книга будет широко представлена на выставке-ярмарке в Вильнюсе
В мире
В Перу автобус сорвался в пропасть, 30 человек погибли
Air France отменит половину дальних рейсов из-за забастовки пилотов
В Италии наркоторговец пойман за преступный бизнес спустя час после освобождения из тюрьмы
Калейдоскоп
Королева Елизавета II и Анна Винтур. Фото Reuters Королева Елизавета II впервые посетила Лондонскую неделю моды
Стало известно имя нового "Холостяка"
В Великобритании представили публике боксерские перчатки времен Древнего Рима
Все круглые столы
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Опознан портрет красавицы
Рейс в Афганистан
Корь. Бояться или не очень?
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритеты и перспективы
Владимир МОНЗУЛЬ. Мирный атом в БССР
Ольга НОВИКОВА, Владимир НОВИКОВ. Хронополитика: концептуальные основания и социальная практика
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия