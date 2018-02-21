Белорусские лыжницы не вышли в финал ОИ в командном спринте

21 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусские лыжницы не вышли в финал Олимпийских игр в командном спринте, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В полуфинальном забеге Юлия Тихонова и Полина Сероносова, занявшие восьмое место, на 1 мин. 0,35 сек. отстали от пришедших к финишу первыми лыжниц из Норвегии Марит Бьорген и Майкен Касперсен - 16 мин. 39,83 сек. В финал также квалифицировались швейцарские лыжницы. Во втором полуфинале лучшее время показали спортсменки из США, второе место заняли шведки.
Таким образом, в финале командного спринта в Пхенчхане выступят Норвегия, Швейцария, Швеция и США, а также добравшиеся по времени сборные олимпийских атлетов из России, Финляндии, Словении, Германии, Польши и Франции.-0-
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