Белорусские папы сразятся за итальянского "репетитора" по футболу для детей

10 июля в 16.00 в Минске пройдет футбольный турнир, на который приглашают команды всего из двух человек - ребенка и папы. Необычным составом будут играть в панну - модную разновидность уличного футбола, где роль поля выполняет ринг 4,2x2,2 метра, вместо ворот - ноги соперника, а стремительный матч занимает чуть больше 5 минут. Победитель Лиги Спортика получит в "репетиторы" итальянца Рокко Фиаммеллу, тренера молодежной команды "Луча", с которым бесплатно сможет заниматься ребенок в течение трех месяцев, и запас детской воды "Святой Источник. Спортик" для полезных тренировок.

Регистрация на турнир закроется 10 июля в 14.00 - за два часа до старта. В детскую фан-зону "Спортик", где и состоится игра, приглашают всех, кто хотел бы привить своим детям здоровые привычки пить чистую воду и заниматься спортом. Правила семейной панны организаторы объяснят на месте, но уверяют, что шансы на победу равны у всех тандемов, будь то папа и сын или папа и дочь (без кавычек), а ограничением является только возраст участников: на игру ждут детей от 5 до 12 лет. Следить за игрой и ее правилами будет Николай Ходасевич, спортивный комментатор телеканала "Беларусь-1" и Павел Цагельников, призер чемпионата Беларуси по футбольному фристайлу.

Начнется турнир в 16.00 и сразу c … серии пенальти, после чего 8 сильнейших пар пройдут в плей-офф, где будут сражаться за Кубок Лиги Спортика и футбольные курсы с итальянцем Рокко Фиаммеллой. Экс-тренер юношеского "Динамо-Минск" сейчас отвечает за подготовку молодых спортсменов в ФК "Луч" и готовит к запуску первую в Беларуси школу, где игре в футбол обучают по индивидуальной программе для каждого спортсмена, практически один на один с тренером. Юный победитель станет первым, кто попадет на стажировку к Фиаммелле и в течение трех месяцев будет оттачивать удары и передачи по итальянским методикам.

- Любовь к спорту, как и любые полезные привычки, должны прививаться родителями своим детям с раннего возраста, - рассказывает Денис Крупец, представитель бренда "Святой Источник. Спортик" и организатор первой детской фан-зоны. - Дети намного активнее взрослых, и потеря даже 2% воды сказывается на их самочувствии. "Святой Источник. Спортик" совместной игрой в футбол помогает родителям стать примером для малышей и в интерактивной форме показать важность занятий спортом и соблюдения режима питья.

Для того чтобы после тренировки все участники могли восстановить силы, в фан-зоне открыт спортивный "бар", где вместо сладких напитков подают чистую воду "Святой Источник. Спортик", а водные "бармены" могут рассчитать режим правильного питья в зависимости от веса, роста и физической подготовки.

Присоединиться к семейному футболу 10 июля смогут и те, кто в этот день просто гуляет по парку с детьми, - их приглашают на тренировку белорусские футболисты-папы. Спортсмены придут в фан-зону "Спортик" со своими детьми, чтобы показать родителям базовые приемы для самостоятельных тренировок с ребенком.

Фан-зона "Спортик" открыта в парке Победы ежедневно с 16.00 до 20.00 до 15 июля включительно, когда и состоится решающий матч мундиаля.