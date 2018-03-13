Белорусские паралимпийцы входят в десятку сильнейших в медальном зачете на зимних Играх в Пхенчхане

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская паралимпийская команда занимает восьмое место в медальном зачете на зимних Играх в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В копилке сборной семь наград: две золотые, три серебряные и две бронзовые. Золотые медали на счету слабовидящих атлетов Светланы Сахоненко в лыжных гонках на 15 км свободным стилем и Юрия Голуба, который победил в биатлоне на 12,5 км.

Белорус Юрий Голуб завоевал золотую медаль в биатлоне на Паралимпиаде в Пхенчхане Дистанцию в 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами он преодолел за 39 мин. 23,7 сек. Серебряным призером стал украинец Александр Казик - +2,7 сек. Третье место занял еще один представитель Украины - Юрий Уткин (+56,2 сек).

На вторую ступень пьедестала почета поднимались Дмитрий Лобан (биатлон 7,5 км) среди атлетов с нарушением опорно-двигательного аппарата и дважды Юрий Голуб, который становился вторым в лыжной гонке на 20 км и в биатлонном спринте на 7,5 км. Бронзовые награды в первый день после открытия Паралимпиады, 10 марта, завоевали белоруски Лидия Графеева (биатлон, 6 км, спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата) и Светлана Сахоненко (биатлон 6 км, среди слабовидящих атлетов).

Белоруска Светлана Сахоненко завоевала золото в Пхенчхане-2018 Для Светланы Сахоненко это уже вторая медаль на текущих Паралимпийских играх в Пхенчхане. Ранее она завоевала бронзу в биатлоне, став третьей в спринте на 6 км.

В медальном зачете наша команда располагается на восьмой строке. Лидируют атлеты из США - 17 медалей (6 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых наград), сборная Украины занимает второе место - 15 (5+4+6), замыкают тройку лучших в медальном зачете российские атлеты - 11 наград (4+5+2).

XII зимние Паралимпийские игры в Пхенчхане завершатся 18 марта.-0-