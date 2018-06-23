Белорусские пятиборцы завоевали вторую золотую медаль на юниорском ЧЕ в Испании

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пятиборцы завоевали вторую золотую медаль на юниорском чемпионате Европы (U-21) в испанском Эль-Прат-де-Льобрегате, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В мужской эстафете белорусы Иван Хамцов и Евгений Орел поднялись на высшую ступень, опередив лидировавших перед заключительным этапом поляков, наш дуэт набрал по сумме всех дисциплин 1 531 очко. Лукаш Гутковски и Даниэль Лавринович из Польши завоевали серебро (1 521 очко). Замкнули тройку сильнейших британцы Бредли Саттон и Майлз Пиллейдж (1 506 очков).
Как сообщалось, Иван Хамцов в личном зачете также завоевал золотую награду.
Чемпионат Европы по современному пятиборью среди юниоров (U-21) завершится 23 июня.-0-
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