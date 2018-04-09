Белорусские пловцы Илья Шиманович и Евгений Цуркин победили на международном турнире в Швеции

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловцы Илья Шиманович и Евгений Цуркин победили на традиционном международном турнире в Стокгольме Swim Open Stockholm, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На дистанции 100 м баттерфляем Евгений Цуркин показал результат 52,37 сек. и занял первое место. На дистанции вдвое короче (50 м баттерфляем) Евгений расположился на четвертой позиции, а на третью ступень пьедестала почета поднялся другой белорус - Егор Додолев.

Успешно сложились старты в Стокгольме для Ильи Шимановича, который завоевал две медали. В решающем заплыве на 50 м брассом белорус показал результат - 27,31 сек. Ему удалось опередить ставшего вторым литовца Гедрюса Титениса - 27,39 сек. и бронзового призера Фабиана Швингеншлегля (Германия) - 27,58 сек. На дистанции 100 м брассом Илья Шиманович завоевал серебряную награду - 1 мин. 0,1 сек. Он уступил лишь призеру Олимпиады 2016 года Антону Чупкову из России - 59,61 сек.

Илья Шиманович

В финале на 200 м брассом Илья Шиманович обновил рекорд Беларуси, показав результат 2 мин. 12,89 сек., но занял в итоговом протоколе шестое место.

В Стокгольме выступили еще 13 белорусских пловцов, которые готовятся к майскому чемпионату Беларуси в Бресте и чемпионату Европы, который пройдет с 1 по 12 августа в шотландском Глазго.-0-