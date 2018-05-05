5 мая, Марракеш /Светлана Пекарь - БЕЛТА/. Белорусские пловцы подключатся к борьбе за медали во второй день гимназиады в Марокко. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил глава спортивной делегации, директор Республиканского центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов Виталий Стригельский.

"Сегодня к соревнованиям подключается еще один вид спорта - плавание. В первой половине дня состоятся предварительные заплывы, вечером - финал. У команды по вольной борьбе сегодня еще один тренировочный день. Они подключатся к борьбе за медали 6 мая", - сказал Виталий Стригельский.

Сегодня также станут известны первые итоги соревнований по художественной гимнастике. Команда по фехтованию примет участие в дисциплине "мужская сабля". У легкоатлетов - толкание ядра (мальчики), метание копья (девочки) и метание молота (девочки). Теннисисты будут бороться за выход в финал.

Всемирная летняя гимназиада проходит 3-9 мая в городах Марракеш и Касабланка (Марокко). В ней принимают участие более 3 тыс. спортсменов из 59 стран, среди которых Англия, Бразилия, Египет, Индия, Китай, Россия, США, Турция, Украина, Франция. В программу включены 18 видов спорта: стрельба из лука, легкая атлетика, шахматы, фехтование, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, аэробика, дзюдо, карате, плавание, теннис, борьба, в числе новых - бокс, велоспорт, гольф, петанк, серфинг, таэквондо.

Беларусь на соревнованиях представляют 42 школьника. Они состязаются в семи видах спорта: в фехтовании, вольной борьбе, легкой атлетике, теннисе, боксе, художественной гимнастике и плавании.-0-