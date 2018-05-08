8 мая, Касабланка /Светлана Пекарь - БЕЛТА/. Белорусские пловцы выиграли золото на гимназиаде в Марокко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Пловцы на старте

Чемпионкой на дистанции 200 м комплексным плаванием стала учащаяся школы №20 города Гродно Анастасия Васкевич. "Я более чем доволен результатом, Настя молодец, - отметил тренер юниорской сборной по плаванию Александр Гордиенко. - Она выполнила норматив на участие в чемпионате Европы, а также установила новый юношеский рекорд Беларуси. Это достойный результат летней гимназиады".

Глава делегации Виталий Стригельский и тренеры болеют за пловцов

Всего в копилке белорусских пловцов шесть медалей: по две золотых, серебряных и бронзовых. "Золотую медаль завоевал Иван Шамшурин на дистанции 50 м баттерфляем. А на дистанции 200 м баттерфляем он установил два юношеских рекорда Беларуси. Утром в предварительном заплыве он установил рекорд, а вечером в финальном его улучшил", - сказал Александр Гордиенко.

Кроме этого, итог последнего соревновательного дня для белорусских пловцов: четвертое место на дистанции 200 м баттерфляем (мальчики), а также четвертое место в смешанной эстафете вольным стилем.

Награждение Анастасии Васкевич, золотая медаль на дистанции 200 м комплексным плаванием

Всемирная летняя гимназиада проходит 3-9 мая в городах Марракеш и Касабланка (Марокко). В ней принимают участие более 3 тыс. спортсменов из 59 стран, среди которых Англия, Бразилия, Египет, Индия, Китай, Россия, США, Турция, Украина, Франция. В программу включены 18 видов спорта: стрельба из лука, легкая атлетика, шахматы, фехтование, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, аэробика, дзюдо, карате, плавание, теннис, борьба, в числе новых – бокс, велоспорт, гольф, петанк, серфинг, таэквондо.

Беларусь на соревнованиях представляют 42 школьника. Они состязаются в семи видах спорта: в фехтовании, вольной борьбе, легкой атлетике, теннисе, боксе, художественной гимнастике и плавании.-0-

Иван Шамшурин - золотой призер на дистанции 50 м баттерфляем с тренером Александром Гордиенко

Сборная Беларуси по плаванию на Всемирной летней гимназиаде