Белорусские пловцы заняли шестое место в комбинированной эстафете на ЧЕ в Глазго

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловцы заняли шестое место в комбинированной эстафете на чемпионате Европы, завершившемся в Глазго (Шотландия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Квартет в составе Никиты Цмыга, Ильи Шимановича, Евгения Цуркина и Виктора Красочко выступил в финале по седьмой дорожке и показал результат 3 мин. 34,79 сек. Золотую награду завоевали пловцы Великобритании - 3 мин. 30,44 сек. Серебряными призерами стали россияне - 3 мин. 32,03 сек., а замкнули тройку призеров спортсмены из Германии - 3 мин. 33,52 сек.

На завершившемся чемпионате Европы по плаванию медальный зачет выиграли российские пловцы, в активе которых восемь золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых медалей. Белорусская команда на прошедшем турнире осталась без наград.-0-