Белорусские рефери будут судить матч футбольных сборных России и Бразилии

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бригада белорусских футбольных арбитров будет работать на товарищеском матче сборных России и Бразилии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Главным судьей назначен рефери ФИФА Алексей Кульбаков, его ассистентами станут Дмитрий Жук и Олег Маслянко.
Спарринг между российскими и бразильскими футболистами пройдет в субботу, 24 марта, на поле московского стадиона "Лужники". Именно эта арена 14 июня примет матч открытия и 15 июля решающий поединок чемпионата мира-2018.-0-
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