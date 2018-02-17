Белорусские самбисты завоевали 35 наград на домашнем турнире категории А

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские самбисты завоевали 35 наград на XXII Международном турнире категории А - открытом чемпионате Беларуси по самбо на призы Президента, повторив свое прошлогоднее достижение, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во второй день соревнований белорусские атлеты 16 раз поднимались на пьедестал. В спортивном разделе победили в своих весах Владислав Бурдь (57 кг), Владислав Саяпин (68 кг), Тимофей Емельянов (82 кг), Ксения Данилович (52 кг), Кристина Казаной (60 кг).

Серебряными призерами стали Александр Кокша (68 кг), Вера Гореликова (60 кг), Анжела Жилинская (68 кг), Мария Кондратьева (80 кг). Бронзу примерили Татьяна Козыро (52 кг), Анна Холопова (60 кг), Юлия Трахневич (80 кг).

В боевом разделе на счету белорусских самбистов золото Александра Горбатого (90 кг) и бронзы Юрия Белых (62 кг), Ильи Зеленского (74 кг) и Александра Липского (90 кг).

После первого дня в копилке хозяев турнира было 19 (7 золотых, 4 серебряные, 8 бронзовых) медалей. По результатам двух дней - 35 (13, 8, 14).

Кроме белорусских спортсменов обладателями наград также стали представители Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Израиля, Италии, Латвии, Молдовы, Монголии, России, Румынии, Туркменистана и Украины.

В этом году на арене столичного Дворца спорта в открытом чемпионате Беларуси по самбо выступали почти 300 атлетов из 20 стран. Столь широкое представительство обусловлено началом отбора на II Европейские игры 2019 года в Минске.

Организаторами турнира, который проходил в белорусской столице 16-17 февраля, выступили Министерство спорта и туризма, Международная любительская федерация самбо (FIAS), республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", Мингорисполком, Национальный олимпийский комитет и Белорусская федерация самбо. За время его проведения (с 1997 года) в числе участников турнира побывали представители более 30 стран.-0-