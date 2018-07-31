Белорусские сборные примут участие в чемпионате Европы по пляжному регби

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская и женская сборные Беларуси примут участие в чемпионате Европы по пляжному регби, который пройдет 4-5 августа в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первый день соревнований в российской столице мужская команда Беларуси в предварительной группе С сыграет со сборными Грузии, Литвы и Молдовы. Составы остальных квартетов: А - Италия, Австрия, Хорватия, Турция; В - Латвия, Словения, Россия, Азербайджан.

В женском турнире примут участие 8 сборных. Белорусским регбисткам на первом этапе предстоит выступить в группе В вместе с командами Италии, Грузии и Хорватии. В группе А сыграют сборные Австрии, Латвии, Словении и России.

Во второй день соревнований команды проведут матчи плей-офф и разыграют итоговые места на континентальном первенстве.

Год назад женская команда Беларуси стала бронзовым призером чемпионата Европы, мужская финишировала на 7-й итоговой позиции. Чемпионами 2017 года среди мужчин стали итальянские регбисты, у женщин первенствовали россиянки. Матчи по пляжному регби скоротечны - команды проводят 2 тайма по 5 минут.-0-