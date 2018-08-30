Белорусские шахматисты завоевали 5 медалей на юношеском ЧЕ в Риге

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские шахматисты завоевали 5 медалей на юношеском чемпионате Европы в Риге, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации этого вида спорта.

Золотую награду завоевала Екатерина Зубковская. Набрав 7,5 очка из девяти возможных, Катя стала победительницей первенства Европы среди девочек до 8 лет, а в июле текущего года - чемпионкой мира в Минске в своей возрастной категории.

Серебряная медаль среди девушек до 16 лет у лидера национальной сборной Беларуси могилевчанки Ольги Баделько. Среди юношей до 16 лет Вячеслав Зарубицкий из Орши поднялся на третью ступень пьедестала почета. Бронзовых медалей удостоились брестчанка Александра Тарасенко (девочки до 12 лет) и минчанин Артем Белявский (мальчики до 10 лет).

"Серия успешных выступлений белорусских шахматистов (недавняя победа Кирилла Ступака и третье место Алексея Александрова на крупном турнире в Санкт-Петербурге; завоевание Кубка Михаила Ботвинника, который привезли в Минск лидер национальной сборной Владислав Ковалев с командой юных шахматистов; серебро первого номера белорусских женских шахмат Ольги Баделько) вселяет оптимизм перед Всемирной шахматной Олимпиадой", - отметила председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина.

В чемпионате Европы в Риге приняли участие более тысячи юных шахматистов из 47 стран.

Главным стартом у шахматистов в текущем сезоне станет Всемирная шахматная олимпиада, которая с 23 сентября по 4 октября 2018 года пройдет в Батуми. Беларусь будут представлять мужская и женская национальная сборная. В ходе Олимпиады пройдет генеральная ассамблея ФИДЕ, во время которой определится страна-хозяйка следующих главных стартов четырехлетия у шахматистов. Минск - один из главных претендентов на победу в голосовании.-0-