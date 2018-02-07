Белорусские школьники-биатлонисты выступят в спринте на Всемирной зимней гимназиаде во Франции

7 февраля, Гренобль /Светлана Пекарь - БЕЛТА/. Белорусские школьники-биатлонисты выступят сегодня в спринте на I Всемирной зимней гимназиаде во Франции, сообщил корреспонденту БЕЛТА тренер по биатлону Игорь Литвинский.

Юноши примут участие в спринтерской гонке на 7,5 км, девушки - на 6 км. "Основные соперники - команды из России, Украины и Франции. Мы успели оценить их уровень мастерства. Наши спортсмены также хорошо подготовлены, будем бороться за медали", - сказал он. Накануне состоялась официальная тренировка команд из восьми стран, заявленных на участие в биатлоне. Ребята пристреляли оружие, познакомились с трассой и опробовали лыжи.

Кроме того, белорусские участники сыграют сегодня с английской командой по кёрлингу. Как сообщила тренер команды Евгения Орлис, юные спортсмены настроены на хорошие результаты. "Во время тренировки мы посмотрели, что из себя представляют другие команды. По уровню подготовки в принципе все достаточно равные. Поэтому мы готовы показать интересную игру и составить достойное соперничество остальным командам", - отметила Евгения Орлис.

У горнолыжников соревновательный день начнется со специального слалома. Тренер белорусской команды по горнолыжному спорту Дмитрий Долженко констатировал высокую конкуренцию в этом виде спорта. "Некоторые команды показали на тренировке потрясающее мастерство. Мне очень понравились немцы, хорваты, испанцы - будет с кем посостязаться", - заключил тренер.

I Всемирная зимняя гимназиада школьников проходит 5-10 февраля в Гренобле (Франция) под эгидой Международной федерации школьного спорта (ISF). В ней принимают участие сборные 20 стран, что составляет около 600 спортсменов. В программу соревнований включены горнолыжный спорт, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, биатлон, керлинг, фристайл, хоккей, сноуборд. Беларусь является членом ISF с 2012 года. За это время белорусские школьники дважды принимали участие во Всемирных летних гимназиадах, одна из которых проходила в 2013 году в Бразилии, а вторая - в 2016-м в Турции. В общей сложности на двух соревнованиях спортсмены из Беларуси завоевали 14 медалей, 8 из которых золотые.-0-